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लातेहार की कोलियरी में आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग: कंप्यूटर ऑपरेटर को मारी गोली; गैंग के नाम का पर्चा मिला

Thu, 03 Sep 2026 12:42 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लातेहार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लातेहार Published by: राँची ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित मगध कोलियरी के चमातू 22 नंबर कांटा में बुधवार देर रात चार अज्ञात अपराधियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण उरांव को गोली मार दी। गोली पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे रिम्स रेफर किया गया।

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घटनास्थल पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित मगध कोलियरी के चमातू के 22 नंबर कांटा में बुधवार देर रात करीब डेढ़ बजे चार अज्ञात अपराधियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण उरांव को गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे आनन-फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया।

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घटनास्थल से गैंग के नाम वाला पर्चा मिला

घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस टीम के साथ देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मौके से एक पर्चा भी बरामद किया है। इस पर्चे पर राहुल दुबे और अमन साहू गैंग के नाम का उल्लेख है। थाना प्रभारी ने पर्चा बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है।

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कंप्यूटर और प्रिंटर भी तोड़े

अपराधियों ने गोलीबारी के दौरान 22 नंबर कांटा में लगे कंप्यूटर और प्रिंटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद यहां से ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरी तरह ठप हो गया है। 22 नंबर कांटा से जय अंबे जीआरएल कंपनी के माध्यम से कोयले की ढुलाई बालूमाथ साइडिंग तक की जाती थी।

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पर्चे में कोयला कंपनी को धमकी

बताया गया है कि अपराधियों द्वारा छोड़े गए पर्चे में कोयला खनन का काम कर रही वीपीआर कंपनी को धमकी दी गई है। पर्चे में कंपनी को ‘मैनेज’ करने की बात कही गई है। घटना के बाद पूरे कोलियरी क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

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