झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात: जमीन विवाद में मां-बेटी की हत्या, शव जलाकर पहाड़ी की गुफा में दफनाया

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन विवाद को लेकर अपनी मां और बहन की कथित तौर पर हत्या करने और शवों को जलाकर दफनाने के मामले में एक व्यक्ति समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी त्रिभुवन बिरुआ और 13 अन्य लोगों ने 13 अक्टूबर को बड़ा तोरला गांव में कुनी कुई (68) और उनकी 27 वर्षीय बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर दी थी।

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