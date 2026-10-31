झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात: जमीन विवाद में मां-बेटी की हत्या, शव जलाकर पहाड़ी की गुफा में दफनाया
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला कुनी कुई और उनकी बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर शव जलाने के बाद गुफा में दफना दिए गए। पुलिस ने मामले में बेटे समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन विवाद को लेकर अपनी मां और बहन की कथित तौर पर हत्या करने और शवों को जलाकर दफनाने के मामले में एक व्यक्ति समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी त्रिभुवन बिरुआ और 13 अन्य लोगों ने 13 अक्टूबर को बड़ा तोरला गांव में कुनी कुई (68) और उनकी 27 वर्षीय बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर दी थी।
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इसके बाद आरोपियों ने शवों को जलाया और उनके जले हुए अवशेषों को इलाके में जंगल से घिरी एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में दफना दिया। चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन तुती ने यह जानकारी दी। पुलिस ने 27 अक्टूबर को दोनों के शव बरामद किए थे।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या की वजह कुछ महीने पहले कुनी कुई का एक पड़ोसी के साथ अपने धान के खेत की मेड़ हटाने को लेकर हुआ विवाद था। त्रिभुवन बिरुआ कुनी कुई के पहले पति पुरुषोत्तम बिरुआ का बेटा है।