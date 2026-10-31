झारखंड: सारंडा में नक्सलियों पर कार्रवाई का इनाम, पुलिस के 28 अधिकारियों-जवानों को दक्षता पदक

केंद्र सरकार ने देश भर में विशेष अभियान चलाने, बेहतर अनुसंधान करने तथा फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस दक्षता पदक की घोषणा की है। इस राष्ट्रव्यापी सम्मान सूची में झारखंड पुलिस के 28 अधिकारियों और जवानों ने अपनी जगह बनाई है। माओवादियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियानों में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए राज्य के इन वीरों को इस प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विशेष अभियानों के लिए 357, बेहतर अनुसंधान के लिए 123 तथा फॉरेंसिक साइंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए नौ अधिकारियों व जवानों का चयन किया है।

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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले स्थित सारंडा के जंगलों में बीते एक साल के दौरान पुलिस प्रशासन ने व्यापक और रणनीतिक अभियान संचालित किया। इस के कारण क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा बलों के निरंतर दबाव और प्रभावी घेराबंदी के चलते अनेक माओवादी मारे गए, जबकि कई अन्य ने कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भयभीत होकर कुछ माओवादी झारखंड की सीमा छोड़कर पड़ोसी राज्यों में भाग गए और वहां के प्रशासन के सामने विवश होकर सरेंडर कर दिया। इस ऐतिहासिक सफलता ने माओवादी संगठन को बहुत बड़ा झटका दिया है और राज्य में शांति व्यवस्था सुदृढ़ की है।सारंडा के चुनौतीपूर्ण दुर्गम क्षेत्र में माओवादियों को बैकफुट पर धकेलने वाले अधिकारियों और जवानों को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दक्षता पदक के लिए चुना है। सम्मानित होने वाले अधिकारियों में मुख्य रूप से झारखंड जगुआर के पुलिस महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, पुलिस उपमहानिरीक्षक इंद्रजीत महथा और डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इनके साथ ही उप पुलिस अधीक्षक ज्ञान रंजन, उप पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जयदीप लकड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार को भी पदक प्रदान किया जाएगा। निरीक्षक श्रेणी में रमेश मुर्मू, अमित रोशन कुल्लू और मनोरजन प्रसाद सिंह का नाम इस गौरवशाली सूची में दर्ज हुआ है।इस विशेष पदक से सम्मानित होने वाले अन्य जांबाज पुलिस अधिकारियों में सब इंस्पेक्टर अमृत केरकेट्टा, संदीप तिर्की, प्रभात कुमार महतो, गौतम राणा, दीनबंधु हांसदा, आकाश कुमार, पवन कुमार चौधरी, सैनिक समद, अमृत कुमार पासवान और रोहित कुमार-1 शामिल हैं। इसके अलावा सहायक अवर निरीक्षक माधव लाल टोप्पो व लोहरा मुंडा, हवलदार जलिंद्र साहू, तथा सिपाही ऋषि रंजन, शिव कुमार महतो, फिरदूस अंसारी, राज कुमार महतो एवं मंगल सिंह हेम्ब्रम को भी इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए चुना गया है। इन सभी वीरों की निष्ठा और अदम्य साहस से सारंडा में शांति स्थापित हुई है।