झारखंड हाईकोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी नियुक्ति की मंजूरी, बढ़ेगी न्यायिक ताकत

झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई अपनी बैठक में तीन न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की ओर से जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर मुहर लगाई गई है, उनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के लिए इन तीनों न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की। कॉलेजियम की स्वीकृति के बाद अब नियुक्ति की आगे की संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से झारखंड हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद मामलों की सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है।

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कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दिए गए नामों में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। इन सभी की नियुक्ति न्यायिक अधिकारी के रूप में की जानी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी।

झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय से न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐसे में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के लिए अहम कदम माना जा रहा है।