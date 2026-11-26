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जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की विज्ञप्ति का संदर्भ दिया है। इसके अनुसार, बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने और चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। इसके बाद 27 नवंबर से चार दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है, ताकि सभी योग्य अभ्यर्थी समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें।विभाग को विद्यालय और कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों तथा अत्यधिक विलंब होने की निरंतर शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में संबंधित कार्यालय को भी लगातार सूचित किया जा रहा था। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राचार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ही परीक्षा फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करने के कड़े निर्देश दिए हैं।अधिकारी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्र-छात्राओं द्वारा विद्यालय में जमा कराए गए परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के आधार पर 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरने का कार्य पूरा करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को विद्यालय या कॉलेज की किसी भी लापरवाही के कारण अतिरिक्त विलंब शुल्क न देना पड़े। यदि कोई छात्र अंतिम तिथि से पहले अपनी हार्ड कॉपी जमा कर देता है और संस्था की देरी से विलंब शुल्क की नौबत आती है, तो इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी।