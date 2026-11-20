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राजपत्रित अवकाशों की सूची में राष्ट्रीय पर्वों के साथ विभिन्न धर्मों और समुदायों के प्रमुख त्योहारों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष की शुरुआत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके बाद 6 मार्च को महाशिवरात्रि तथा 10 मार्च को ईद-उल-फितर का अवकाश रहेगा। मार्च के महीने में 22 मार्च को होलिका दहन, 23 मार्च को होली और 26 मार्च को गुड फ्राइडे की छुट्टी निर्धारित की गई है।अप्रैल के महीने में 9 अप्रैल को सरहुल पर्व का अवकाश रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को रामनवमी और 19 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर छुट्टियां रहेंगी। मई महीने में 17 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) तथा 20 मई को बुद्ध पूर्णिमा एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती का राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इसके उपरांत 16 जून को मुहर्रम और 25 अगस्त को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी।वर्ष के उत्तरार्ध में 11 सितंबर को झारखंड के प्रमुख लोक पर्व करमा पूजा की छुट्टी रहेगी। इसके पश्चात 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती का अवकाश निर्धारित किया गया है। अक्तूबर के महीने में दुर्गापूजा उत्सव के दौरान कर्मचारियों को लगातार छुट्टियां मिलेंगी। इसमें 7 अक्तूबर को महाअष्टमी, 8 अक्तूबर को महानवमी और 9 अक्तूबर को विजयादशमी का राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद 29 अक्तूबर को दिवाली के पावन अवसर पर छुट्टी रहेगी।लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अवकाश तय किया है। इसके तहत 4 नवंबर को सायंकालीन अर्घ्य और 5 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के अवसर पर अवकाश रहेगा। वर्ष का अंतिम राजपत्रित अवकाश 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर दिया जाएगा।राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रविवार के दिन पड़ने वाले त्योहारों के लिए अलग से कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं प्रदान की जाएगी। वर्ष 2027 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व रविवार के दिन पड़ रहा है। इसी प्रकार 14 नवंबर को मिलाद-उन-नबी और गुरु नानक जयंती का अवसर भी रविवार के दिन ही पड़ रहा है। इस कारण इन अवसरों के लिए सरकारी कार्यालयों में अलग से अतिरिक्त छुट्टी घोषित नहीं की गई है।हालांकि सरकार ने यह प्रावधान भी रखा है कि जिन संस्थानों में रविवार को सामान्य कार्यदिवस माना जाता है, वहां इन त्योहारों पर नियमानुसार छुट्टी दी जाएगी। राजपत्रित 23 छुट्टियों के साथ कार्यपालक आदेश के तहत तय 18 अन्य छुट्टियों को मिलाकर 2027 में कुल 41 सार्वजनिक अवकाश होंगे, जबकि रविवार का साप्ताहिक अवकाश जारी रहेगा।