झारखंड: कोल इंडिया ने जारी की गेट-2025 के अंकों पर चयनित मैनेजमेंट ट्रेनी की सूची, जानें आगे क्या होगा

कोल इंडिया लिमिटेड ने गेट-2025 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनी) पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी कर दी है। संस्थान द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि गेट-2025 परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को फिलहाल अस्थायी रूप से चयनित घोषित किया गया है। चयन सूची जारी होने के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने आवंटित की गई संबंधित अनुषंगी कंपनी में निर्धारित तिथि तथा समय पर उपस्थित होना होगा। इस चरण में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज का सत्यापन और उनकी प्रारंभिक चिकित्सा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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कोल इंडिया प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह अंतिम चयन नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के चरण को सफलतापूर्वक पार करने के साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद ही उन्हें अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में जारी सूची केवल चयन प्रक्रिया के प्राथमिक चरण को दर्शाती है, इसलिए इसे अंतिम नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जा सकता। यदि अभ्यर्थी निर्धारित मापदंडों पर पूरे उतरते हैं, तभी उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।कंपनी के दिशा-निर्देशों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति के संबंध में सख्त नियम बनाए गए हैं। कोल इंडिया लि. ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित अनुषंगी कंपनी द्वारा दी गई निर्धारित तिथि तथा समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आगामी चिकित्सा जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके अलावा, दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी मांगे गए आवश्यक प्रमाण पत्र तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को देखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी आवंटित अनुषंगी कंपनी द्वारा जारी तिथियों और समय का निष्ठा से पालन करने की सलाह दी है।प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। कंपनी द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य मापदंडों के आधार पर ही अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाएगा। कोल इंडिया में सेवा देने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी का निर्धारित चिकित्सा मानकों पर पूरी तरह खरा उतरना अनिवार्य है।चिकित्सा परीक्षण के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाया जाता अथवा उसे रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार, केवल दस्तावेज सही पाए जाने मात्र से किसी अभ्यर्थी को रोजगार की गारंटी नहीं मिलती। चिकित्सा जांच में पूर्ण रूप से फिट घोषित होना अनिवार्य शर्त है।कोल इंडिया प्रबंधन ने फिर दोहराया है कि गेट-2025 के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई यह सूची पूरी तरह अस्थायी है। इस सूची में नाम शामिल होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार को कंपनी में सीधे रोजगार पाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने के लिए कंपनी के निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पार करना होगा।कंपनी के अनुसार, दस्तावेज की जांच, चिकित्सा परीक्षण और भर्ती से जुड़ी अन्य सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही अभ्यर्थियों के लिए अंतिम नियुक्ति का मार्ग साफ होगा। इन सभी प्रक्रियाओं में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को ही संबंधित अनुषंगी कंपनियों में प्रबंधन प्रशिक्षु के पद पर कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।