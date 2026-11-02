झारखंड: दिवाली से पहले 66.87 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी वस्त्रों की सौगात, चार जिलों में वितरण कार्य शुरू

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राज्य सरकार दिवाली से ठीक पहले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सौगात दे रही है। सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 66.87 लाख निर्धन परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। राज्य प्रशासन ने चतरा, गोड्डा, जामताड़ा और लातेहार जिलों में धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। शुरुआती दो दिनों के भीतर ही लगभग 900 लाभुकों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है। वहीं राज्य के अन्य सभी शेष जिलों में भी वस्त्र वितरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं।