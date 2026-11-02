फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   jharkhand 6687 lakh poor families dhoti saree distribution diwali 2026

झारखंड: दिवाली से पहले 66.87 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी वस्त्रों की सौगात, चार जिलों में वितरण कार्य शुरू

Tue, 03 Nov 2026 07:11 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 03 Nov 2026 07:11 AM IST
सार

झारखंड सरकार सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत दिवाली से पहले 66.87 लाख गरीब परिवारों को वस्त्र उपलब्ध कराएगी। चतरा, गोड्डा, जामताड़ा और लातेहार में वितरण शुरू हो चुका है। पात्र परिवारों को साड़ी के साथ धोती या लुंगी रियायती दरों पर मिलेगी। वितरण से पहले कपड़ों की गुणवत्ता जांच अनिवार्य की गई है।

विज्ञापन
jharkhand 6687 lakh poor families dhoti saree distribution diwali 2026
झारखंड सरकार 66.87 लाख गरीब परिवारों को वस्त्र उपलब्ध कराएगी। - फोटो : AI Image

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य सरकार दिवाली से ठीक पहले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सौगात दे रही है। सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 66.87 लाख निर्धन परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। राज्य प्रशासन ने चतरा, गोड्डा, जामताड़ा और लातेहार जिलों में धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। शुरुआती दो दिनों के भीतर ही लगभग 900 लाभुकों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है। वहीं राज्य के अन्य सभी शेष जिलों में भी वस्त्र वितरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- झारखंड: जेपीएससी परीक्षा घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपियों के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट
विज्ञापन


चार जिलों में वितरण कार्य की शुरुआत
योजना के तहत मिलने वाला यह लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत पात्र लाभुक परिवारों को बेहद किफायती दरों पर एक साड़ी और एक धोती या लुंगी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तथा द्वितीय छमाही के लिए वस्त्र आपूर्ति का जिम्मा मेसर्स मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंपा है। यह एजेंसी तय समय पर निर्धारित प्रखंड केंद्रों तक वस्त्रों का स्टॉक पहुंचा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वस्त्रों की गुणवत्ता जांच के सख्त नियम
वितरण के लिए मिलने वाले कपड़ों की गुणवत्ता को परखने के लिए शासन ने अत्यंत कड़े मानक तय किए हैं। तय नियमों के अनुसार, वस्त्रों की शत-प्रतिशत खेप प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को रैंडम आधार पर सैंपल की जांच करानी होगी। गुणवत्ता की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वस्त्रों का वितरण आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि सभी गरीब परिवारों तक मानक के अनुरूप वस्त्र पहुंच सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed