लिंक रेक के विलंब से पहुंचने के कारण रांची से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन संख्या 02877 रांची-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक स्पेशल 28 नवंबर 2026 को निर्धारित समय से पांच घंटे देर से रवाना होगी। यह ट्रेन रांची स्टेशन से शाम 5:40 बजे प्रस्थान करने वाली थी। लेकिन लिंक रेक के देर से पहुंचने के कारण अब यह रात 10:40 बजे रवाना होगी।

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रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को ट्रेन के संशोधित समय की जानकारी देते हुए उसी के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के प्रस्थान समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।