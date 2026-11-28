रेलवे बोर्ड ने दो महत्वपूर्ण रेल मंडलों में प्रशासनिक बदलाव करते हुए नीरज श्रीवास्तव को धनबाद और नीरज कुमार वर्मा को चक्रधरपुर रेल मंडल का नया मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) नियुक्त किया है। रेलवे बोर्ड ने दोनों अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस बदलाव के बाद दोनों रेल मंडलों में प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी।

नीरज श्रीवास्तव संभालेंगे धनबाद रेल मंडल की कमान

वर्तमान में उत्तर रेलवे में कार्यरत नीरज श्रीवास्तव को धनबाद रेल मंडल का नया डीआरएम बनाया गया है। वह वर्तमान डीआरएम अखिलेश मिश्र की जगह लेंगे। नीरज श्रीवास्तव अगले सप्ताह धनबाद पहुंचकर अपना नया पदभार संभाल सकते हैं।

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अखिलेश मिश्र ने पिछले वर्ष मई में धनबाद रेल मंडल के डीआरएम के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। करीब डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। नीरज श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंडल के प्रशासनिक नेतृत्व में अहम बदलाव माना जा रहा है।

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नीरज कुमार वर्मा बने चक्रधरपुर के नए डीआरएम

वहीं, रेलवे बोर्ड ने नीरज कुमार वर्मा को चक्रधरपुर रेल मंडल का नया मंडल रेल प्रबंधक नियुक्त किया है। वह वर्तमान डीआरएम तरुण हुरिया का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति के साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे के इस महत्वपूर्ण मंडल को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिलेगा।

चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल परिचालन, माल परिवहन, यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेलवे की आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में नए डीआरएम के सामने परिचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने, रेलवे सुरक्षा मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने की जिम्मेदारी होगी।

दोनों अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब उनके पदभार संभालने और संबंधित रेल मंडलों में प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर नजर रहेगी।