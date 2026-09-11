रांची: गिरिडीह पहुंचीं झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा, दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने दिवंगत मंत्री एवं गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डीजीपी ने दिवंगत नेता के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

गिरिडीह पहुंचने पर जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी तदाशा मिश्रा का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद वह सीधे दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के लिए रवाना हुईं। आवास पर पहुंचकर उन्होंने दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात की और इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

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शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए डीजीपी ने कहा कि दुख की इस कठिन घड़ी में पूरा पुलिस प्रशासन परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। डीजीपी की परिजनों से मुलाकात के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और पूरे परिसर में शोक का माहौल रहा।

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इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने भी दिवंगत मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। डीजीपी की इस शोक-संवेदना यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से दिवंगत नेता के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त की गई।