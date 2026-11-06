बिहार: एसएमएटी टी-20 के लिए फाइनल चयन ट्रायल संपन्न, वैभव सूर्यवंशी समेत 43 खिलाड़ियों ने पेश की दावेदारी

आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) टी-20 टूर्नामेंट के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) की ओर से आयोजित अंतिम चयन ट्रायल शुक्रवार को पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में संपन्न हुआ। बिहार की सीनियर चयन समिति की ओर से आमंत्रित करीब 43 खिलाड़ियों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया।

ट्रायल में बिहार के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हुए। उनके अलावा आईपीएल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके तेज गेंदबाज साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार, बिपिन सौरभ, आकाश राज और सूरज कश्यप समेत कई अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी दावेदारी पेश की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि आगामी एसएमएटी टी-20 टूर्नामेंट की तैयारियों के तहत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 4 से 7 नवंबर तक सीनियर खिलाड़ियों के चयन ट्रायल आयोजित किए हैं। इसी क्रम में 4 और 5 नवंबर को हुए प्रारंभिक ट्रायल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आकलन के बाद सीनियर चयन समिति ने 43 खिलाड़ियों को अंतिम ट्रायल के लिए आमंत्रित किया था। इन सभी खिलाड़ियों को 6 नवंबर को सुबह 9:30 बजे मोइन-उल-हक स्टेडियम में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

अंतिम ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, फिटनेस और टी-20 प्रारूप के अनुरूप खेल क्षमता का आकलन किया गया। चयन समिति खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी टूर्नामेंट के लिए बिहार की टीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और घरेलू क्रिकेट के आगामी सत्र में बिहार की मजबूत एवं प्रतिस्पर्धी टीम तैयार करना है।