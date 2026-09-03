झारखंड: छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम तेज, मुख्य सचिव से मिले गठबंधन नेता; 48 घंटे में कार्रवाई की मांग

झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। बुधवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव से मुलाकात कर छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग के बाद गुरुवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात की। गठबंधन नेताओं ने छात्र आंदोलन की आड़ में कथित रूप से अराजकता फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की।

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