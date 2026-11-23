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जांच टीम को छापेमारी के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सरकारी कागजातों में हेराफेरी के खेल को उजागर करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इन जब्त साक्ष्यों के आधार पर आगे के अनुसंधान में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एसीबी ने आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत बेईमानी से जमीन हथियाने तथा धारा 338 व 336 के तहत धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त जाली कागजातों को असली बताकर जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने के आरोप में धारा 340 भी लगाई है।एसीबी ने इस मामले में आपराधिक साजिश की धारा बीएनएस 61 और अपराध में सहयोग करने पर बीएनएस 49 भी जोड़ी है। सरकारी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ हासिल करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(क) सहपठित धारा 13(2) के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भ्रष्टाचार में सहयोग करने और बिचौलिए की भूमिका निभाने को लेकर धारा 12 भी शामिल की गई है। जमीन दलालों और अधिकारियों के इस सिंडिकेट ने सुनियोजित ढंग से इस घोटाले को अंजाम दिया। इन कठोर और गैर-जमानती धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को लंबी जेल होने के आसार हैं।एसीबी मुख्यालय में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी रही। विशेष जांच टीम ने सुबह से ही आइएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, शैलेश कुमार और मनोज कुमार को आमने-सामने बिठाकर सवाल-जवाब किए। पूछताछ का मुख्य केंद्र बिंदु रिम्स की अधिग्रहित व सरकारी प्रकृति की जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़, फर्जी डीड तैयार करने की प्रक्रिया, संदिग्ध म्यूटेशन और निबंधन कार्यालय स्तर पर दी गई नियम विरुद्ध स्वीकृतियां थीं। जांच अधिकारियों ने जुटाए सबूत सामने रखकर सिंडिकेट में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका का पता लगाया।