बिहार न्यूज: कर्नाटक में ‘बिहारी’ कहकर मारपीट का आरोप, घायल मजदूर की बिहार लाते समय रास्ते में मौत

कर्नाटक में कथित तौर पर ‘बिहारी’ कहकर की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल गोपालगंज के एक मजदूर की इलाज के लिए बिहार लाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक की पहचान विशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया गांव निवासी पीर मोहम्मद के 35 वर्षीय पुत्र चांद मोहम्मद के रूप में हुई है। वह पेशे से वेल्डर था और पिछले तीन वर्षों से पुणे में रहकर काम करता था। हाल ही में एक ठेकेदार के जरिए काम के सिलसिले में वह कर्नाटक गया था।

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परिजनों के मुताबिक, कर्नाटक में किसी बात को लेकर चांद मोहम्मद का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के दौरान स्थानीय लोगों ने उसे निशाना बनाया और कथित तौर पर ‘बिहारी’ कहकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। यह घटना आठ सितंबर की रात की बताई जा रही है। मारपीट में चांद मोहम्मद गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही अचेत हो गया था।घटना के अगले दिन सुबह पुलिस ने चांद मोहम्मद को बेहोशी की हालत में पाया। इसके बाद उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी कर्नाटक पहुंच गए। चांद मोहम्मद की हालत गंभीर होने के कारण परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए बिहार ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शव के गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसरा है।मृतक के चाचा फिरोज आलम ने बताया कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण चांद मोहम्मद परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर था। वह अपने पीछे पत्नी, चार बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत के बाद परिजनों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।ये भी पढ़ें:घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों और ग्रामीणों ने कर्नाटक पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार से उचित मुआवजा देने की भी गुहार लगाई गई है, ताकि चांद मोहम्मद के बच्चों के भरण-पोषण में मदद मिल सके। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है।