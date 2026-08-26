झारखंड: एक करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल अब भी फरार, 35 किमी के जंगल में महीनेभर से पुलिस-कोबरा का ऑपरेशन

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सारंडा के जंगलों से भागकर असीम मंडल अपने दल-बल के साथ दलमा और फिर घाटशिला के क्षेत्रों की तरफ बढ़ा था। सुरक्षा बलों को झाटीझरना के लखाईसीनी और तत्पश्चात सुखना पहाड़ी पर उसके डेरा जमाने की सूचनाएं मिलीं थीं। इस आधार पर कोबरा बटालियन के जवानों ने पहाड़ियों की सख्त घेराबंदी करके सघन तलाशी अभियान शुरू किया।सुरक्षा बलों ने नक्सली असीम मंडल की उपस्थिति की आशंका में गुड़ाझोर तथा मिर्गीटांड़ सहित कई बीहड़ गांवों में घर-घर जाकर तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों को संदेह था कि नक्सली नेता किसी ग्रामीण के घर में शरण लेकर छिपा हो सकता है। हालांकि, इन बीहड़ बस्तियों और पहाड़ियों में न तो सुरक्षा बलों का नक्सलियों से कोई आमना-सामना हुआ और न ही असीम का कोई सुराग मिला। अब भी केशरपुर, भोमराडीह एवं कालिचती समेत विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर बनाए गए सुरक्षा पिकेटों में कोबरा के जवान मुस्तैद हैं तथा समय-समय पर अभियान चला रहे हैं।इस बड़े अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता जरूर मिली।पुलिस ने दलमा के तराई इलाके से असीम मंडल के गिरोह से जुड़े तीन नक्सलियों मदन महतो, सागर सिंह और मीना को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए। इसके बावजूद नक्सली असीम मंडल, उसका साथी सचिन उर्फ राम प्रसाद मार्डी, उसकी नक्सली पत्नी मीता, बुलू, समीर उर्फ मंगल महतो तथा मालती मुर्मू अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं।सुरक्षा बलों ने पश्चिम बंगाल में 25 जनवरी, 2017 को आत्मसमर्पण करने वाले रंजीत पाल उर्फ राहुल की भी सहायता ली। पूर्व सांसद सुनील महतो हत्याकांड का मुख्य शूटर रहा राहुल वर्षों तक इस बीहड़ क्षेत्र में सक्रिय रहा था और भौगोलिक स्थिति से भली-भांति परिचित था। पुलिस बल राहुल को लेकर जंगलों के भीतर तक दाखिल हुए, किंतु कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी।