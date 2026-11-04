झारखंड: खूंटी में तीन नाबालिगों से दुष्कर्म में तीन आरोपित गिरफ्तार, बंधक किशोरी मुक्त

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खूंटी में तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने एक अर्धनिर्मित फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखी गई एक पीड़िता को भी सकुशल मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में इस कार्रवाई की जानकारी दी। घटना में शामिल दो अन्य आरोपित अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।