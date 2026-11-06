झारखंड: हजारीबाग में पुलिस मुठभेड़, राहुल दुबे गिरोह का अंशु दुबे गोली लगने से घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Fri, 06 Nov 2026 09:59 AM IST
सार
झारखंड के हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में राहुल दुबे गिरोह का कथित सदस्य अंशु दुबे घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार, वह उरीमारी में हुई हालिया फायरिंग की घटना में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने में भी उसकी भूमिका रही थी।
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विस्तार
हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस टीम और अपराधियों के गिरोह के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस गोलीबारी के दौरान कुख्यात राहुल दुबे गिरोह का अपराधी अंशु दुबे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस वारदात के बाद से ही उरीमारी और आसपास के पूरे इलाके में पुलिस की गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है।
हालिया फायरिंग की वारदात में नाम आया था सामने
पुलिस के अनुसार, घायल अंशु दुबे उरीमारी क्षेत्र में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में सीधे तौर पर शामिल था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए अन्य अपराधियों को घातक हथियार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद से जिला पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही थी। पुलिस की टीमें संदिग्धों और उनके संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थीं।
गुप्त सूचना के आधार पर चलाया ऑपरेशन
पुलिस के मुताबिक, अंशु दुबे लगातार पुलिस की निगरानी में था। इसी दौरान पुलिस को उसके उरीमारी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में विशेष अभियान चलाया।
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ऑपरेशन के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच आमना-सामना हुआ और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में अंशु दुबे को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
गिरोह की गतिविधियों और हथियारों की जांच
पुलिस अब अंशु दुबे से पूछताछ कर उरीमारी की पिछली गोलीबारी में उसकी भूमिका और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हथियारों की उपलब्धता और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद उरीमारी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। पुलिस अभियान जारी है और मामले के अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
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हालिया फायरिंग की वारदात में नाम आया था सामने
पुलिस के अनुसार, घायल अंशु दुबे उरीमारी क्षेत्र में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में सीधे तौर पर शामिल था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए अन्य अपराधियों को घातक हथियार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद से जिला पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही थी। पुलिस की टीमें संदिग्धों और उनके संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थीं।
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गुप्त सूचना के आधार पर चलाया ऑपरेशन
पुलिस के मुताबिक, अंशु दुबे लगातार पुलिस की निगरानी में था। इसी दौरान पुलिस को उसके उरीमारी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में विशेष अभियान चलाया।
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ऑपरेशन के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच आमना-सामना हुआ और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में अंशु दुबे को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
गिरोह की गतिविधियों और हथियारों की जांच
पुलिस अब अंशु दुबे से पूछताछ कर उरीमारी की पिछली गोलीबारी में उसकी भूमिका और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हथियारों की उपलब्धता और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद उरीमारी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। पुलिस अभियान जारी है और मामले के अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।