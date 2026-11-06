झारखंड: हजारीबाग में पुलिस मुठभेड़, राहुल दुबे गिरोह का अंशु दुबे गोली लगने से घायल

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पुलिस के अनुसार, घायल अंशु दुबे उरीमारी क्षेत्र में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में सीधे तौर पर शामिल था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए अन्य अपराधियों को घातक हथियार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद से जिला पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही थी। पुलिस की टीमें संदिग्धों और उनके संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थीं।पुलिस के मुताबिक, अंशु दुबे लगातार पुलिस की निगरानी में था। इसी दौरान पुलिस को उसके उरीमारी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में विशेष अभियान चलाया।ऑपरेशन के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच आमना-सामना हुआ और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में अंशु दुबे को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।पुलिस अब अंशु दुबे से पूछताछ कर उरीमारी की पिछली गोलीबारी में उसकी भूमिका और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हथियारों की उपलब्धता और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद उरीमारी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। पुलिस अभियान जारी है और मामले के अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।