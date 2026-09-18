फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   jharkhand-high-court-stays-encroachment-drive-on-ranchi-hec-bypass-road

झारखंड: रांची में अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकारी जमीन खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय

Fri, 18 Sep 2026 03:14 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी बाईपास रोड पर जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
jharkhand-high-court-stays-encroachment-drive-on-ranchi-hec-bypass-road
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी क्षेत्र स्थित बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है।

विज्ञापन


शुक्रवार को न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त और एसएसपी को प्रशासनिक कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। बताया गया कि इस मामले में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है। अदालत के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड क्षेत्र में फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें- झारखंड: इंजीनियरिंग कॉलेज के खाने को लेकर छात्रों का हंगामा, कीड़े-कांच और लोहे के तार मिलने का आरोप

विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए संबंधित लोगों को स्वयं सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से बाईपास रोड क्षेत्र में रह रहे और कारोबार कर रहे लोगों को तत्काल राहत मिली है। हालांकि, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed