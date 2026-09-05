{"_id":"6a9b7885b466a013970946c5","slug":"jharkhand-dgp-appointment-one-day-before-retirement-sc-order-violation-amicus-curiae-raises-questions-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"रिटायरमेंट से एक दिन पहले झारखंड डीजीपी की नियुक्ति: शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन? एमिकस क्यूरी ने सवाल उठाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रिटायरमेंट से एक दिन पहले झारखंड डीजीपी की नियुक्ति: शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन? एमिकस क्यूरी ने सवाल उठाए

ब्यूरो/एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 05 Sep 2026 07:33 AM IST

सार झारखंड में सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे हैं। एमिकस क्यूरी ने इसे डीजीपी नियुक्ति से जुड़े शीर्ष कोर्ट के तय नियमों के खिलाफ बताया है। अब नजर इस बात पर है कि अदालत इस नियुक्ति को लेकर क्या रुख अपनाती है। पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन







Link Copied

