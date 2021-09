झारखंड : विधानसभा भवन में नमाज के लिए कक्ष देने को चुनौती, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर उठाया सवाल

झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या जनता के धन से बने परिसर में इस तरह से किसी कक्ष का आवंटन किया जा सकता है या नहीं।

A PIL has been filed in Jharkhand High Court against the allotment of room for offering Namaz in the Jharkhand Assembly. The PIL requests for a judicial review on the ground whether such an allotment can be done or not in premises which is constructed by public money