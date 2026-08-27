झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी एकता महाजुटान रैली का न्योता, 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे लोग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 07:26 PM IST
सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी एकता महाजुटान रैली के प्रतिनिधिमंडल ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाली रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आदिवासी एकता महाजुटान रैली के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। यह मुलाकात कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
यह रैली 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को रैली के आयोजन के पीछे के उद्देश्यों की जानकारी दी। इसका मुख्य लक्ष्य झारखंड में आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करना है। इसमें आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना शामिल है। सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा भी एक प्रमुख उद्देश्य है। आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक हितों की रक्षा के लिए भी यह महाजुटान रैली आयोजित की जा रही है।
रैली में इन विषयों में रहेगा जोर
इस रैली का आयोजन झारखण्ड के आदिवासी समाज के लिए किया जा रहा है। इसका लक्ष्य उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। साथ ही, उनके सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी एक अहम बिंदु है। आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। यह रैली उनके सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
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इस अवसर पर आदिवासी एकता महाजुटान रैली के कई सदस्य उपस्थित थे। इनमें शशि पन्ना, अजय तिर्की और अनिल पन्ना शामिल थे। रमा खलखो, ज्योत्सना केरकेट्टा और शिवा कच्छप भी मौजूद रहे। अनिल उरांव और पुष्कर बड़ाईक सहित अन्य सदस्य भी इस मुलाकात में शामिल हुए।
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यह रैली 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को रैली के आयोजन के पीछे के उद्देश्यों की जानकारी दी। इसका मुख्य लक्ष्य झारखंड में आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करना है। इसमें आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना शामिल है। सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा भी एक प्रमुख उद्देश्य है। आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक हितों की रक्षा के लिए भी यह महाजुटान रैली आयोजित की जा रही है।
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रैली में इन विषयों में रहेगा जोर
इस रैली का आयोजन झारखण्ड के आदिवासी समाज के लिए किया जा रहा है। इसका लक्ष्य उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। साथ ही, उनके सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी एक अहम बिंदु है। आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। यह रैली उनके सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
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इस अवसर पर आदिवासी एकता महाजुटान रैली के कई सदस्य उपस्थित थे। इनमें शशि पन्ना, अजय तिर्की और अनिल पन्ना शामिल थे। रमा खलखो, ज्योत्सना केरकेट्टा और शिवा कच्छप भी मौजूद रहे। अनिल उरांव और पुष्कर बड़ाईक सहित अन्य सदस्य भी इस मुलाकात में शामिल हुए।