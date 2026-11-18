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अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा के अनुसार, मिहिजाम थाना में दर्ज कांड संख्या 83/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 की गहन जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस विशेष टीम ने मामले की तफ्तीश के दौरान तकनीकी जानकारी जुटाई और स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा।पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जादूगोड़ा इचड़ा के रहने वाले 20 वर्षीय आदित्य कोयरी, कांदू भट्ठा निवासी करीब 35 वर्षीय प्रेम गोराई तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बायुन हाटू निवासी करीब 20 वर्षीय सोम पात्रो के रूप में की है। इनके साथ ही पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्द्धमान जिले में स्थित सालानपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है।पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूटे गए सामान की बरामदगी की है। जब्त की गई सामग्री में एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, दो जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन, एक जोड़ी पायल, एक गले का हार तथा एक चेन शामिल हैं।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा ने स्पष्ट किया कि लूटकांड का मुख्य सरगना फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जांच व कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले में शामिल अन्य सहयोगियों और संदिग्धों को भी जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है।