झारखंड: खेत में मिला अज्ञात महिला का शव, हाथ आधा जला; हत्या और साक्ष्य मिटाने की आशंका से हड़कंप

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जानकारी के अनुसार शीतलपुर गांव के समीप स्थित एक खेत में स्थानीय ग्रामीणों ने महिला का शव पड़ा हुआ देखा। खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी करमाटांड़ थाना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र में बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की उम्र और उसकी पहचान के संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।बरामद शव का एक हाथ आधा जला हुआ होने के कारण पुलिस इस विशेष बिंदु को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने अथवा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से महिला का हाथ जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतका के हुलिए के आधार पर शिनाख्त स्थापित करने के प्रयास तेज कर रही है।करमाटांड़ पुलिस घटना के वास्तविक कारणों और पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मृत्यु के सही कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। पुलिस स्थानीय लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मामले से जुड़ा कोई सुराग मिल सके।