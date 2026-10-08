झारखंड: खेत में मिला अज्ञात महिला का शव, हाथ आधा जला; हत्या और साक्ष्य मिटाने की आशंका से हड़कंप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 08 Oct 2026 03:47 PM IST
सार
जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में खेत से अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का एक हाथ आधा जला हुआ मिला है, जिससे पुलिस साक्ष्य मिटाने और हत्या की आशंका को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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विस्तार
जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र स्थित शीतलपुर गांव में एक खेत से बृहस्पतिवार को अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका का एक हाथ आधा जला हुआ पाया गया है, जिससे घटना के पीछे किसी गंभीर अपराध और साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय करमाटांड़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस हर संभावित पहलू पर मामले की गहन तफ्तीश कर रही है।
ग्रामीणों ने देखा महिला का शव
जानकारी के अनुसार शीतलपुर गांव के समीप स्थित एक खेत में स्थानीय ग्रामीणों ने महिला का शव पड़ा हुआ देखा। खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी करमाटांड़ थाना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र में बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की उम्र और उसकी पहचान के संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
साक्ष्य मिटाने की आशंका पर जांच
बरामद शव का एक हाथ आधा जला हुआ होने के कारण पुलिस इस विशेष बिंदु को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने अथवा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से महिला का हाथ जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतका के हुलिए के आधार पर शिनाख्त स्थापित करने के प्रयास तेज कर रही है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
करमाटांड़ पुलिस घटना के वास्तविक कारणों और पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मृत्यु के सही कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। पुलिस स्थानीय लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मामले से जुड़ा कोई सुराग मिल सके।
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ग्रामीणों ने देखा महिला का शव
जानकारी के अनुसार शीतलपुर गांव के समीप स्थित एक खेत में स्थानीय ग्रामीणों ने महिला का शव पड़ा हुआ देखा। खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी करमाटांड़ थाना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र में बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की उम्र और उसकी पहचान के संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
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साक्ष्य मिटाने की आशंका पर जांच
बरामद शव का एक हाथ आधा जला हुआ होने के कारण पुलिस इस विशेष बिंदु को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने अथवा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से महिला का हाथ जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतका के हुलिए के आधार पर शिनाख्त स्थापित करने के प्रयास तेज कर रही है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
करमाटांड़ पुलिस घटना के वास्तविक कारणों और पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मृत्यु के सही कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। पुलिस स्थानीय लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मामले से जुड़ा कोई सुराग मिल सके।