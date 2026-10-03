झारखंड: आईआईएबी हॉस्टल में पीएचडी छात्र की संदिग्ध मौत, कमरे में अचेत मिला; पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

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खरसीदाग ओपी क्षेत्र के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएबी) के हॉस्टल में रह रहे एक पीएचडी छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे से बरामद किया गया है।