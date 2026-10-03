रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गढ़वा विधायक सत्येंद्र पर मामला दर्ज

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शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप

गासेदाग निवासी श्रवण सिंह खरवार ने रंका थाने में दिए अपने लिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत खराब रहने के दौरान उनके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि विधायक की इस कथित टिप्पणी से उन्हें अत्यधिक ठेस पहुंची है। इसी वजह से उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। विज्ञापन



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एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

रंका थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि श्रवण सिंह खरवार के लिखित आवेदन के आधार पर गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना पुलिस ने यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गासेदाग निवासी श्रवण सिंह खरवार ने रंका थाने में दिए अपने लिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत खराब रहने के दौरान उनके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि विधायक की इस कथित टिप्पणी से उन्हें अत्यधिक ठेस पहुंची है। इसी वजह से उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की।रंका थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि श्रवण सिंह खरवार के लिखित आवेदन के आधार पर गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना पुलिस ने यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। विधायक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गासेदाग गांव निवासी श्रवण सिंह खरवार ने रंका थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लिखित शिकायत मिलने के पश्चात पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।