झारखंड न्यूज: 22 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, फहीम खान के घर एके-47 हमले में तीन दोषियों को उम्रकैद

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यह वारदात 29 जनवरी 2004 को घटित हुई थी। हमले के दौरान गैंगस्टर फहीम खान ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फहीम खान के बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके साथ ही फायरिंग की चपेट में आने से शाहिद नाम के एक अन्य व्यक्ति के पैर में गोली लग गई थी। इस मामले में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, जिसके 22 साल बाद अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया है।अदालत ने तीनों दोषियों को हत्या, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी जमावड़ा, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है, वहीं हत्या के प्रयास के जुर्म में 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।इस पूरे मामले में अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने फैसले की जानकारी दी। करीब 22 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की गई और अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।