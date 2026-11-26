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-वैज्ञानिक आकलन और दस्तावेज सार्वजनिक करने की उठाई मांगअमृतपाल सिंह बालीश्रीनगर। अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए चंदनवाड़ी से आगे शेषनाग झील होते हुए पंचतरणी और बालटाल तक प्रस्तावित पक्की सड़क व 10 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना पर गंभीर पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक सवाल खड़े हो गए हैं। जलवायु विश्लेषक फैजान आरिफ ने बड़ी चेतावनी दी है, अमरनाथ मार्ग पर सड़क और सुरंग निर्माण से दक्षिण कश्मीर पर जल प्रलय का खतरा पैदा हो सकता है।श्रीनगर के स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता और जलवायु विश्लेषक फैजान आरिफ ने इस परियोजना का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण साझा करते हुए चेतावनी दी है कि इस नाजुक ग्लेशियल घाटी में भारी निर्माण कार्य दक्षिण कश्मीर की लाखों की आबादी के लिए एक टिकिंग क्लॉक(खतरे की घंटी) साबित हो सकता है। दूसरी ओर, प्रसिद्ध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ऐजाज़ रसूल ने भी झील के बेहद करीब चल रहे निर्माण कार्यों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक आकलन और क्लीयरेंस दस्तावेजों को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है।फैजान आरिफ के विश्लेषण के अनुसार, चंदनवाड़ी से आगे लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील किसी ठोस चट्टान या कंक्रीट के बांध में नहीं, बल्कि प्राचीन ग्लेशियरों द्वारा छोड़े गए ढीले मलबे यानी पत्थर, बजरी, मिट्टी और दबी हुई बर्फ की एक प्राकृतिक दीवार के पीछे रुकी हुई है। इसी कमजोर संरचना के कारण वैज्ञानिकों ने इस झील को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (ग्लोफ) यानी झील फटने से आने वाली बाढ़ की उच्च जोखिम श्रेणी में रखा है।आरिफ ने आगाह किया है कि सड़क काटने के लिए होने वाले भारी कंपन या विस्फोट से ऊपर की खड़ी चोटियों से चट्टानें झील में गिर सकती हैं, जिससे उठने वाली विशाल लहरें इस कच्ची दीवार को मिनटों में तोड़कर लाखों क्यूबिक मीटर पानी एक साथ नीचे छोड़ सकती हैं। शेषनाग झील लिद्दर नदी का प्रमुख उद्गम स्थल है, जो अनंतनाग के पास झेलम में मिलने से पहले 73 किलोमीटर तक एक संकरी पहाड़ी घाटी से बहती है।आरिफ के मुताबिक, यदि यहां झील फटती है तो पहलगाम के ऊपर की संकरी घाटी किसी हाई-प्रेशर फायरहोज की तरह काम करेगी और पानी, उखड़े पेड़ों, बड़े पत्थरों व कीचड़ का सैलाब कुछ ही मिनटों से लेकर दो घंटे के भीतर भीषण तबाही मचा देगा। इस बाढ़ का पहला प्रहार फ्रिसलन और लारीपोरा जैसी ऊपरी बस्तियों पर होगा, जिसके तुरंत बाद यह सीधे पहलगाम से टकराएगी, जहां हजारों स्थानीय परिवार, होटल कर्मी और पर्यटक नदी किनारे रहते हैं।पहलगाम से आगे यह सैलाब बटकूट, गणेशपोरा, अशमुकाम, आकड़, सीर हमदान, मट्टन और बुमजू होते हुए अनंतनाग (खन्नाबल) तक पहुंचेगा। इस आपदा से न केवल बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होगा, बल्कि कई गांवों की पेयजल योजनाएं, प्रसिद्ध ट्राउट फिशरीज और ऐतिहासिक मार्तंड नहर भी ठप हो जाएगी, जबकि हजारों हेक्टेयर सेब के बाग और धान के खेत बंजर ग्लेशियल मलबे के नीचे दब जाएंगे।विश्लेषण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चंदनवाड़ी से ऊपर 9,500 से 14,000 फीट तक के पहाड़ ठोस पत्थर नहीं बल्कि भुरभुरी मिट्टी और मलबे के ढेर हैं, जिन्हें केवल अल्पाइन घास, भोजपत्र और जुनिपर की झाड़ियों की जड़ों ने थाम रखा है। भारी मशीनों से पहाड़ के निचले हिस्से को काटने से ऊपर की पूरी ढलान अस्थिर हो जाएगी और हर बारिश या बर्फ पिघलने पर ये पहाड़ स्थायी भूस्खलन जोन में बदल जाएंगे।वहीं, सुरंग के लिए होने वाली ड्रिलिंग और विस्फोट से पहाड़ों के भीतर जमा प्राकृतिक जल स्रोत पंक्चर हो सकते हैं, जिससे झरने सूखने और उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह जमीन धंसने का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा, सड़क बनने के बाद वाहनों से निकलने वाला धुआं बर्फ पर ब्लैक कार्बन की परत जमा करेगा, जिससे शेषनाग और पास के कोलाहोई ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, वसंत में हिमस्खलन बढ़ेंगे और अमरनाथ गुफा के भीतर प्राकृतिक हिमलिंग के निर्माण पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। खुदाई से निकलने वाले मलबे को घाटियों में डालने से नदियां दूषित होंगी तथा हिमालयी भूरे भालू, कस्तूरी मृग व आईबेक्स जैसे दुर्लभ वन्यजीवों के आवास और चरवाहों के सदियों पुराने चरागाह भी नष्ट हो जाएंगे।उत्तराखंड की चौड़ी की गई सड़कों पर बने 700 से अधिक नए भूस्खलन क्षेत्रों और 2023 में सिक्किम की साउथ ल्होनक झील फटने की त्रासदी का उदाहरण देते हुए फैजान आरिफ ने कहा कि निर्माण कार्य भूवैज्ञानिक विज्ञान से आगे नहीं भागना चाहिए। इसी चिंता को आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोलिक इंजीनियर व पर्यावरणविद एजाज रसूल ने कहा कि शेषनाग एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित अल्पाइन झील है जिसे रामसर साइट्स के लिए भी चुना गया है।झील के बिल्कुल नजदीक जेसीबी मशीनों के चलने के हालिया वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर एक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र (सीस्मिक जोन) में आता है, इसलिए यहां किसी भी प्रोजेक्ट से पहले ग्लेशियोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल और जियोटेक्निकल इन तीनों विशेष क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य है।सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से काम को मानकों के अनुरूप बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एजाज रसूल ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन) के नतीजे और क्लीयरेंस दस्तावेज ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में साझा करे तथा निर्माण की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जाए।कश्मीर में 2014 की विनाशकारी बाढ़ और अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से हुई पुरानी तबाही को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम का पर्यावरण पहले से ही दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए दोनों विशेषज्ञों ने जोर दिया कि यह नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए प्रकृति के इस नाज़ुक संतुलन से छेड़छाड़ करने से पहले पारदर्शी और स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन बेहद जरूरी है।