जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में मिनी बस फिसलकर खाई में गिरी, 18 लोग घायल, धंदल की ओर जा रहा था वाहन

उधमपुर जिले के जॉनू के पास एक छोटी बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कुल 18 लोग घायल हो गए। यह बस उधमपुर से धंदल की ओर जा रही थी।

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उपायुक्त उधमपुर अनंत द्विवेदी ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की रिपोर्ट मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर रोगी वाहन भेजे गए। सभी घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।अस्पताल पहुंचने पर घायलों को समय पर आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिली। सभी 18 व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी घायल की स्थिति गंभीर नहीं बताई गई है। चिकित्सा दल सक्रिय रूप से सभी मरीजों का इलाज कर रहा है और चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं। घटना के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच की जाएगी और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर अपडेट दिए जाएंगे।