फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: जेकेबोस वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए किश्तवाड़ में धारा 163 लागू

Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (जेकेबोस) की दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षाओं के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बोर्ड की वार्षिक नियमित परीक्षाएं अक्तूबर-नवंबर सत्र के तहत 19 अक्तूबर से शुरू होंगी।
विज्ञापन

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों के एकत्र होने, भीड़ लगाने और अनावश्यक रूप से घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, परीक्षा के समय केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर और शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा ड्यूटी से संबंधित नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश करने या परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों में केवल परीक्षार्थियों, पर्यवेक्षण कर्मचारियों, स्कूल शिक्षा अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अधिकृत ड्यूटी अधिकारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में फ्लाइंग स्क्वॉड-सह-ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। संबंधित थाना प्रभारियों को भी प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 19 अक्तूबर 2026 से परीक्षाओं के संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed