Udhampur News: प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मां के चरणों में लगाई हाजिरी

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मालिनी अवस्थी के भजनों को सुनकर वहां मौजूद श्रद्धालु भक्तिरस में सराबोर हो गए। मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया। इस दौरान पूरा वातावरण मां भगवती के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज उठा। आरती में शामिल होने के बाद मालिनी अवस्थी ने मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन किए और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मालिनी अवस्थी भारतीय लोक संगीत जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वह विशेष रूप से अवधी, भोजपुरी और बुंदेली लोकगीतों के साथ ठुमरी, कजरी तथा चैती गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट गायन शैली के माध्यम से भारतीय लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हिंदी फिल्म दम लगा के हईशा में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है।

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कटड़ा। नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मां वैष्णो देवी के भवन पर पहुंचकर दिव्य दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पवित्र एवं प्राचीन गुफा के प्रांगण यानी अटका स्थल पर सुबह आयोजित मां भगवती की दिव्य आरती में भाग लिया और अपनी मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।