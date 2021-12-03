फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मां के चरणों में लगाई हाजिरी

Sat, 17 Oct 2026 01:24 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
कटड़ा। नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मां वैष्णो देवी के भवन पर पहुंचकर दिव्य दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पवित्र एवं प्राचीन गुफा के प्रांगण यानी अटका स्थल पर सुबह आयोजित मां भगवती की दिव्य आरती में भाग लिया और अपनी मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
विज्ञापन

मालिनी अवस्थी के भजनों को सुनकर वहां मौजूद श्रद्धालु भक्तिरस में सराबोर हो गए। मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया। इस दौरान पूरा वातावरण मां भगवती के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज उठा। आरती में शामिल होने के बाद मालिनी अवस्थी ने मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन किए और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मालिनी अवस्थी भारतीय लोक संगीत जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वह विशेष रूप से अवधी, भोजपुरी और बुंदेली लोकगीतों के साथ ठुमरी, कजरी तथा चैती गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट गायन शैली के माध्यम से भारतीय लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हिंदी फिल्म दम लगा के हईशा में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed