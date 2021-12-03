फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: डोडा में पशुपालकों को पशुओं की बीमारियों और वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन के प्रति किया जागरूक

Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
डोडा। पशुपालकों को पशुओं की बेहतर देखभाल, बीमारियों से बचाव और वैज्ञानिक तरीके से डेयरी प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग डोडा की ओर से किसान खिदमत घर डोंगरू मोहाला में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 81 किसानों ने भाग लेकर पशुओं के स्वास्थ्य, संतुलित पोषण और विभागीय योजनाओं की जानकारी हासिल की। शिविर का उद्देश्य पशुओं में बीमारियों की रोकथाम, पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए किसानों को जागरूक करना था। इस दौरान किसानों को पशुओं से संबंधित विभिन्न बीमारियों और उनके बचाव के उपायों की जानकारी देने वाले पर्चे वितरित किए गए। साथ ही प्रत्येक सहभागी किसान को पशुओं के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक किलोग्राम मिनरल मिक्सचर भी प्रदान किया गया। मुख्य पशुपालन अधिकारी डोडा डॉ. इरफान अली वानी ने किसानों को संबोधित करते हुए रेबीज, लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) और खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) सहित पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों के लक्षण, संक्रमण फैलने के कारण और बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समय पर पशु चिकित्सा सहायता लेने और बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने पर जोर दिया।
विज्ञापन

रेबीज के प्रति जागरूकता को विशेष महत्व देते हुए डॉ. वानी ने कहा कि संदिग्ध संक्रमित पशुओं के संपर्क से बचना चाहिए तथा कुत्तों और बिल्लियों का निर्धारित समय पर रेबीज टीकाकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि किसी संभावित संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने पर घाव को साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक धोकर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed