Udhampur News: सुबह-शाम की ठंड सेहत पर डाल सकती है असर

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मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। इस दौरान वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम, गले में खराश, बुखार और एलर्जी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। वहीं, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की परेशानी भी बढ़ सकती है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी है, जबकि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचने और खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बुजुर्गों को भी सुबह-शाम ठंडी हवा से बचना चाहिए।कोटइस बदलते मौसम में पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक भोजन लें, साफ-सफाई बनाए रखें और खांसी-जुकाम से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें। बुखार, सांस लेने में परेशानी या नवजात शिशु में असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच करवाएं।- डॉ. विनोद गुप्ता, पेट, लिवर और पाचन तंत्र विशेषज्ञ