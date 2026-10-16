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Udhampur News: पौनी में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, पुलिस ने छीना ज्ञानेश कुमार का पुतला

Fri, 16 Oct 2026 01:52 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:52 AM IST
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jammu kashmir news
 पौनी में इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन करते हुए। - फोटो : poni news
पौनी। मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में वीरवार को पौनी में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर में एकत्रित होने के बाद नेता पैदल रैली के रूप में मुख्य बाजार की ओर रवाना हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला छीन लिया। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने रोष प्रकट करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
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इस अवसर पर सीपीएम नेता ओम प्रकाश वाशी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए।
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वहीं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। गठबंधन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर तहसील कार्यालय तक जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
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प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष दीदार सिंह, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संजय सज्ञाल, जमील और जतिंदर बख्शी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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