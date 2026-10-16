Udhampur News: पौनी में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, पुलिस ने छीना ज्ञानेश कुमार का पुतला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस अवसर पर सीपीएम नेता ओम प्रकाश वाशी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए।वहीं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। गठबंधन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर तहसील कार्यालय तक जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष दीदार सिंह, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संजय सज्ञाल, जमील और जतिंदर बख्शी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।