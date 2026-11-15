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Udhampur News: एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में गूंजे वीर बलिदानियों के जयकारे

Sun, 15 Nov 2026 01:31 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:31 AM IST
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jammu kashmir news
कार्यक्रम में प्रस्तुति देते स्कूलों के विद्यार्थी। - फोटो : ram nagar news
रामनगर। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की स्मृति में शनिवार शाम रामनगर बस अड्डे पर ‘एक शाम शहीदों के नाम’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। एडवोकेट संजीत कुमार बवोरिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति का ऐसा माहौल देखने को मिला कि पूरा बस अड्डा राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया। विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में चौधरी लाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और कस्बे के गणमान्य लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के वीर बलिदानियों के अद्वितीय त्याग और शौर्य को याद करना तथा युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से देश के वीर जवानों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता के जयकारों और देशभक्ति गीतों से वातावरण गूंजता रहा।
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इस अवसर पर मुख्य अतिथि चौधरी लाल सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का त्याग और बलिदान हमेशा याद रखा जाना चाहिए। आज हम जिस आजादी और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे वीर जवानों का साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान है। शहीदों का सम्मान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देखकर यह विश्वास मजबूत होता है कि आने वाली पीढ़ी भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेगी।
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कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक एडवोकेट संजीत कुमार बवोरिया ने कहा कि ‘एक शाम शहीदों के नाम’ आयोजित करने का उद्देश्य उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम के दौरान देश के वीर बलिदानियों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। बलिदानियों की याद में दीप प्रज्वलित किए गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।
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