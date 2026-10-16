Udhampur News: उधमपुर-तनाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर खेत में लुढ़की मैटाडोर, 18 घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मैटाडोर उधमपुर से सवारियां भरकर तनाल की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही वाहन दलपड़ गांव के पास पहुंचा, चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते मैटाडोर सड़क से फिसलकर नीचे लुढ़क गई। वाहन के अंदर बैठे यात्रियों में कोहराम मच गया।घटना की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से सभी घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया और तत्परता दिखाते हुए जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है। हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे आरुष और 9 साल के अखिलेश सहित कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जीएमसी में घायलों के परिजनों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका विशेष उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।घायलों में ये लोग शामिल1 अनु देवी (19) पुत्री गोविंद राम निवासी प्रोवा, उधमपुर2 गायत्री देवी (62) पत्नी स्व. बद्री नाथ प्रोवा3 शीलो देवी (35) पत्नी संजय कुमार प्रोवा4 ओम प्रकाश (63) पुत्र मंगत राम सरसू5 दर्शन कुमार (46) पुत्र बंसी लाल निवासी तनाल, उधमपुर6 अशोक (50) पुत्र चेत राम गढ़ी, उधमपुर7 सुदेश (32) पुत्र काका राम प्रोवा8 मनीषा शर्मा (21) पत्नी कृष्ण कुमार तनाल9 सोहन (38) पुत्र श्याम लाल तनाल10 अनिल (35) पुत्र देस राज तनाल11 ज्योति (26) पत्नी दर्शन कुमार प्रोवा12 काजल (24) पत्नी दीपक प्रोवा13 अखिलेश (9) पुत्र नारायण दत्त प्रोवा14 आरुष (4) पुत्र दर्शन प्रोवा15 मीनाक्षी (22) पत्नी सुनील कुमार प्रोवा16 हरि दत्त (45) पुत्र ओम प्रकाश प्रोवा17 जोगिंदर (21) पुत्र ओम प्रकाश तनाल18 अजय (27) पुत्र काका राम प्रोवा