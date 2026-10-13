Udhampur News: आइसक्रीम पार्लर में चोरी, ताला तोड़ नकदी और डीवीआर ले उड़े

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दुकान मालिक धीरज ने बताया कि सोमवार सुबह जब उनके भाई सैर से लौटे तो शटर टूटा देखा। चोरों ने पहले बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर उसकी दिशा ऊपर की ओर कर दी थी। एक कैमरे को तोड़कर सड़क किनारे नाले में फेंक दिया था। इसके बाद शटर के सेंटर लॉक को तोड़ा और अंदर घुसे। अंदर रखी एलईडी और डीवीआर जिसमें सारी रिकॉर्डिंग थी, उसे भी उखाड़ कर ले गए ताकि उनकी पहचान न हो सके। दुकान में रखा 8 से 9 हजार रुपये कैश भी चोरी हो गया।दुकान मालिक ने बताया कि चोर काफी देर तक दुकान के अंदर रहे। उन्होंने अंदर बैठकर आइसक्रीम भी खाई। इससे लगता है कि चोर नशे के आदी हो सकते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4-5 दिन पहले भी इसी इलाके में एक घर से 4-5 लाख कैश और सोना चोरी हुआ था।स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हाईवे पर स्थित इस चौक पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। बटल बालियां चौक नेशनल हाईवे-44 पर है, जहां दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है, फिर भी चोर बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं।