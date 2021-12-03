फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: थाना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, एसएसपी ने सुनी जन समस्याएं

Sat, 17 Oct 2026 01:44 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
रियासी। जिला पुलिस ने तलवाड़ा और बद्दर गांव में थाना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए। तलवाड़ा में कार्यक्रम का संचालन एसएसपी मुकुंद तिबरेवाल की अध्यक्षता में हुआ और इसमें डीएसपी मुख्यालय, तहसीलदार, एसएचओ पुलिस स्टेशन, प्रभारी पुलिस चौकी और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। संवाद के दौरान एसएसपी ने प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई शिकायतों और चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों के मौके पर ही निवारण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
विज्ञापन

प्रतिभागियों को मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया। एसएसपी रियासी ने जनता, विशेष रूप से युवाओं से, मादक पदार्थों से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। जनता को मादक पदार्थों के सेवन और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी को तुरंत देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। प्रतिभागियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हेल्पलाइन 112 के बारे में भी बताया गया और आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed