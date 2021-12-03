Udhampur News: थाना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, एसएसपी ने सुनी जन समस्याएं

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प्रतिभागियों को मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया। एसएसपी रियासी ने जनता, विशेष रूप से युवाओं से, मादक पदार्थों से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। जनता को मादक पदार्थों के सेवन और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी को तुरंत देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। प्रतिभागियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हेल्पलाइन 112 के बारे में भी बताया गया और आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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रियासी। जिला पुलिस ने तलवाड़ा और बद्दर गांव में थाना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए। तलवाड़ा में कार्यक्रम का संचालन एसएसपी मुकुंद तिबरेवाल की अध्यक्षता में हुआ और इसमें डीएसपी मुख्यालय, तहसीलदार, एसएचओ पुलिस स्टेशन, प्रभारी पुलिस चौकी और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। संवाद के दौरान एसएसपी ने प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई शिकायतों और चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों के मौके पर ही निवारण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।