फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने आयोजित की मॉक ड्रिल

Fri, 16 Oct 2026 01:51 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
मॉक ड्रिल करते हुए जवान।  - फोटो : reasi news
रियासी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन के कमांडेंट मनोज वर्मा के दिशा निर्देश पर अभ्यास किया गया। सेक्टर रियासी एवं सेक्टर अरनास की तरफ से मॉक ड्रिल का अभ्यास एक साथ किया गया। सेक्टर रियासी द्वारा मॉक ड्रिल का अभ्यास वीरवार सुबह जीआरपी बिल्डिंग, रेलवे अंजी ब्रिज पर उप कमांडेंट धर्मेन्दु आर्य के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसमें 126 बटालियन सीआरपीएफ, जीआरपी, फायर ब्रिगेड टीम और मेडिकल टीम ने भाग लिया। ड्रिल लगभग 45 मिनट तक चलने के बाद शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सेक्टर अरनास में मॉक ड्रिल का अभ्यास बक्कल ढोक, कौड़ी, कंथान व कौड़ी रेलवे ब्रिज के पास सहायक कमांडेंट अजय कुमार तथा टू आईसी मंजिमा कुरियाकोस के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसमें ए/126 बटालियन सीआरपीएफ कौड़ी, सेना 58 आरआर दरमाडी, जीआरपी, आरपीएफ, एसओजी कौड़ी, फायर ब्रिगेड टीम और मेडिकल टीम ने भाग लिया। ड्रिल दोपहर लगभग 12:30 बजे संपन्न हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed