Udhampur News: अनंत द्विवेदी बने उधमपुर के नए उपायुक्त

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उधमपुर। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनंत द्विवेदी को उधमपुर जिले का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी अनंत द्विवेदी उधमपुर में जिला स्तरीय प्रशासन, विकास योजनाओं और जनसेवाओं के क्रियान्वयन की कमान संभालेंगे। वहीं, अब तक उधमपुर के उपायुक्त के रूप में कार्यरत वर्ष 2017 बैच के एजीएमयूटी कैडर मिंगा शेरपा का स्थानांतरण कर उन्हें उपायुक्त, जम्मू के पद पर तैनाती मिली है। संवाद