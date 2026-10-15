मौसम का यूटर्न: पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में तेज बारिश; जम्मू-कश्मीर और हिमाचल से उत्तराखंड तक गिरा तापमान

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जम्मू-कश्मीर में मौसम का डबल अटैक

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे डोडा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पुंछ जिले की पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं, जम्मू में बारिश और पहाड़ों पर ताजा हिमपात से तापमान में गिरावट आई है। बादलों से घिरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ने प्राकृतिक नजारों को और खूबसूरत बना दिया है। विज्ञापन



मौसम में आए इस बदलाव से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दूसरी ओर, पीर की गली में बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है, ताकि पुंछ से कश्मीर के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारु रखी जा सके। जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे डोडा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पुंछ जिले की पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं, जम्मू में बारिश और पहाड़ों पर ताजा हिमपात से तापमान में गिरावट आई है। बादलों से घिरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ने प्राकृतिक नजारों को और खूबसूरत बना दिया है।मौसम में आए इस बदलाव से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दूसरी ओर, पीर की गली में बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है, ताकि पुंछ से कश्मीर के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारु रखी जा सके। विज्ञापन विज्ञापन देश के पहाड़ी राज्यों में मौसम ने तेजी से करवट ली है। जम्मू-कश्मीर के डोडा और पुंछ जिले की पीर की गली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में बारिश से तापमान गिरा है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत शृंखला में भी ताजा हिमपात हुआ है और धर्मशाला में लगातार बारिश से ठंड बढ़ गई है। वहीं, उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। खराब मौसम के कारण केदारनाथ की हेलिकॉप्टर सेवा भी प्रभावित हुई है।

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पीर की गली में बर्फ हटाने का अभियान

पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वत शृंखला के अंतर्गत आने वाली पीर की गली में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 79 आरसीसी इकाई सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है। पुंछ से कश्मीर जाने वाले इस मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। वहीं, डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा हिमपात और जम्मू में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है।

हिमाचल में भी बदला मौसम, धर्मशाला में पारा 6 डिग्री

जम्मू-कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। धौलाधार पर्वत शृंखला में ताजा बर्फबारी और धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है।

उत्तराखंड में बारिश से बढ़ी ठंड, केदारनाथ की हेली सेवा प्रभावित

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। इससे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ठंड का अहसास बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव का असर केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टर सेवाओं पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण हेली सेवा का संचालन रोकना पड़ा है।