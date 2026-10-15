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मौसम का यूटर्न: पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में तेज बारिश; जम्मू-कश्मीर और हिमाचल से उत्तराखंड तक गिरा तापमान

Thu, 15 Oct 2026 02:06 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू-कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू-कश्मीर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 15 Oct 2026 02:06 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी और जम्मू में बारिश से ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात और बारिश से पारा गिरा है, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण केदारनाथ की हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई है।

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drop in temperature in Jammu and Kashmir Doda district including Himachal and Uttarakhand snowfall and rain
डोडा और पीर की गली में पहली बर्फबारी - फोटो : ANI

विस्तार
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देश के पहाड़ी राज्यों में मौसम ने तेजी से करवट ली है। जम्मू-कश्मीर के डोडा और पुंछ जिले की पीर की गली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में बारिश से तापमान गिरा है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत शृंखला में भी ताजा हिमपात हुआ है और धर्मशाला में लगातार बारिश से ठंड बढ़ गई है। वहीं, उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। खराब मौसम के कारण केदारनाथ की हेलिकॉप्टर सेवा भी प्रभावित हुई है। 
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जम्मू-कश्मीर में मौसम का डबल अटैक
जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे डोडा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पुंछ जिले की पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं, जम्मू में बारिश और पहाड़ों पर ताजा हिमपात से तापमान में गिरावट आई है। बादलों से घिरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ने प्राकृतिक नजारों को और खूबसूरत बना दिया है।
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मौसम में आए इस बदलाव से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दूसरी ओर, पीर की गली में बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है, ताकि पुंछ से कश्मीर के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारु रखी जा सके।
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पीर की गली में बर्फ हटाने का अभियान
पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वत शृंखला के अंतर्गत आने वाली पीर की गली में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 79 आरसीसी इकाई सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है। पुंछ से कश्मीर जाने वाले इस मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। वहीं, डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा हिमपात और जम्मू में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है।

हिमाचल में भी बदला मौसम, धर्मशाला में पारा 6 डिग्री
जम्मू-कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। धौलाधार पर्वत शृंखला में ताजा बर्फबारी और धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है।

उत्तराखंड में बारिश से बढ़ी ठंड, केदारनाथ की हेली सेवा प्रभावित
उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। इससे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ठंड का अहसास बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव का असर केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टर सेवाओं पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण हेली सेवा का संचालन रोकना पड़ा है।

केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी
मौसम खराब होने से केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हेली सेवा का संचालन रोक दिए जाने से हेलिकॉप्टर के जरिये धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम की स्थिति अनुकूल होने के बाद ही सेवाओं का संचालन दोबारा शुरू हो सकेगा।
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