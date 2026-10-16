Kathua News: विलेज डेवलपमेंट समिति मकवाल की मासिक बैठक में उठा लो वोल्टेज का मुद्दा

रामकोट। विलेज डेवलपमेंट समिति मकवाल के सदस्यों ने वीरवार को मासिक बैठक का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान महेंद्र कुमार ने की। बैठक में मकवाल के विभिन्न वार्डों से आए वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया।सदस्य रतन चंद ने बताया कि पंचायत मकवाल में लो वोल्टेज की समस्या से स्थानीय लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासकर मकवाल के वार्ड छह आली के एससी मोहल्ले में कई वर्षों से लोग लो वोल्टेज से परेशान हैं लो वोल्टेज के चलते यहां बिजली से चलने वाले उपकरण सही प्रकार नहीं चल रहे हैं। गर्मी में पंख और कूलर भी सही प्रकार नहीं चल पाते हैं जिससे स्थानीय आबादी सुविधाओं का शिकार हो रही है। वहीं प्रधान महेंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड सात में भी लोग बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं विभाग की ओर से जोधपुर में नए ट्रांसफार्मर के एस्टीमेट बनाने के बावजूद भी नया ट्रांसफर में नहीं लगाया गया है जिससे लोग परेशान हैं।