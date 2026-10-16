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Kathua News: जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम चयनित

Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
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teerandaji news
संवाद न्यूज एजेंसी
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जम्मू। ऑर्चरी एसोसिएशन ऑफ जम्मू-कश्मीर ने एमए स्टेडियम जम्मू स्थित तीरंदाजी मैदान में 46वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के ट्रायल लिए। ट्रायल के आधार पर विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों का चयन किया गया।

भारतीय राउंड (लड़कों) वर्ग में जीत, मनन गुप्ता और हर्षवीर सिंह मन्हास ने जगह बनाई। कंपाउंड वर्ग में उज्ज्वल शर्मा, मृत्युंजय सिंह, सोमाया जमवाल और ओंकारा गुप्ता का चयन हुआ। कंपाउंड लड़कियों के वर्ग में साइमा कौसर ने अपनी जगह पक्की की। रिकर्व लड़कों के वर्ग में अभिनव बख्शी और आरुष शर्मा चयनित हुए। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले अभ्यास और प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता राजस्थान के जयपुर में 21 से 28 अक्तूबर तक होगी।
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