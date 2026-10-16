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Kathua News: लखनपुर और बसोहली मोड़ मे मेडिकल स्टोरों पर औचक जांच, स्टॉक और सीसीटीवी व्यवस्था परखी

Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:52 PM IST
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medical store me hui jaanch
- उपकरणों व प्रयोग की गई सिरिंज की हुई जांच संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। ड्रग इंस्पेक्टर मनोहर सम्याल लखनपुर और बसोहली मोड़ स्थित विशेष अभियान के तहत विभिन्न मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। इस दौरान दवाओं के स्टॉक की स्थिति के साथ-साथ कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरों और इस्तेमाल की गई सिरिंज के सुरक्षित निपटान के लिए उपलब्ध उपकरणों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कोई शिकायत की बात सामने नहीं आई।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग दो घंटे तक चले इस अभियान के दौरान दीपक मेडिकोज, अशोका मेडिकोज, कमल मेडिकोज, केयर प्वाइंट मेडिकोज, लांबा मेडिकोज और एसओएस मेडिकोज का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मेडिकल स्टोरों में दवाओं के स्टॉक की स्थिति और संचालन से संबंधित निर्धारित मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) की जांच की गई । इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं की उचित बिलिंग सुनिश्चित करने और सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए । उन्होंने मेडिकल स्टोरों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप करने पर जोर दिया, ताकि दवाओं की बिक्री और उपलब्धता से संबंधित व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
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