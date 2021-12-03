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दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद सेना के जवान मौके पर पहुंचे और वाहन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना के जवानों ने क्रेन की सहायता से सड़क से फिसली कार को बाहर निकाला। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।

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बनी । लोवांग गांव में एक कार सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक अनिल कुमार निवासी गांव दलियां, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा को मामूली चोटें आईं। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।