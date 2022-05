{"_id":"628094b6011a1a0700662f13","slug":"first-time-rare-himalayan-serow-seen-in-the-sanctuary-bani-kathua","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir: पहली बार बनी अभयारण्य में दिखा दुर्लभ हिमालयन सीरो, हिमालयन ताहर भी कैमरे में हुआ कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साहिल खजूरिया, अमर उजाला नेटवर्क कठुआ Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 15 May 2022 11:20 AM IST