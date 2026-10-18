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Kathua News: राजबाग में गुप्ता ड्रग स्टोर सील, दवा लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
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drug store seel
संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और दवाइयों की बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान के तहत औषधि नियंत्रण विभाग ने सख्ती तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजबाग स्थित गुप्ता ड्रग स्टोर को दवा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया। पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान की।


जानकारी के अनुसार, राजबाग पुलिस थाने के एसएचओ सुशील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम और ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी मनोहर सम्याल के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान लाइसेंस की शर्तों के पालन में खामियां सामने आईं। इनमें दवाइयों से संबंधित कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं करना भी शामिल था। इसके बाद संयुक्त टीम ने गुप्ता ड्रग स्टोर को सील कर दिया। नशामुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को लखनपुर और बसोहली क्षेत्र में भी मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम को कोई भी मेडिकल स्टोर निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित नहीं मिला। विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दवाइयों की बिक्री नियमानुसार हो और लाइसेंसधारक दुकानदार सभी आवश्यक रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। इससे कुछ दिन पहले कठुआ शहर के बाहरी इलाके में भी ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने एक मेडिकल दुकान को सील किया था।
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