फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   athletics pratiyogita

Kathua News: जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट 20 अक्तूबर , नेशनल में जाने का मिलेगा मौका

Fri, 16 Oct 2026 01:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
athletics pratiyogita
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कठुआ। 20 अक्टूबर को जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें अंडर-14, अंडर-18, अंडर-20 और ओपन वर्ग के खिलाड़ी विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट में हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू-कश्मीर एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन के तहत किया जाएगा, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध है।

आयोजकों ने बताया कि ओपन वर्ग में 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़ के साथ 3, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी। इसके अलावा ट्रैक और फील्ड के अन्य इवेंट भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे। अंडर-14, अंडर-18 और अंडर-20 वर्ग में खिलाड़ियों के लिए 100, 200, 600, 800 और 1000 मीटर सहित 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेने का अवसर रहेगा।
विज्ञापन


प्रेसवार्ता में आयोजक रवि जस्सल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करना पड़ता था। जबकि इस आयोजन में चयनित खिलाड़ियों को सीधे राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता 20 अक्टूबर को सुबह सात बजे से सरकारी डिग्री कॉलेज, कठुआ में आयोजित होगी। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को एसोसिएशन की ओर से निर्धारित 100 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। खिलाड़ियों को अपने साथ जन्म प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा, ताकि आयु वर्ग की पात्रता की जांच की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed