{"_id":"6278221ed72a3c51763a2710","slug":"rajasthan-cm-ashok-gehlot-congress-has-no-enmity-with-bjp-or-rss","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान: सीएम गहलोत ने कहा- कांग्रेस की भाजपा, आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे बर्दाश्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, जयपुर Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 09 May 2022 01:36 AM IST