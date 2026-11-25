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ताडेपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास और पूर्व विधायक मल्लादी विष्णु ने मंदिर को ध्वस्त किए जाने को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने मांग की कि बंदोबस्ती विभाग इस फैसले की जिम्मेदारी ले। नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर को निर्धारित आगम शास्त्र की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त किया गया, जिससे धार्मिक अपवित्रता का मामला और गंभीर हो गया। उन्होंने सरकार से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग भी की।वाईएसआर सीपी के नेताओं ने गठबंधन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति, श्रीकालहस्ती, श्रीशैलम, सिम्हाचलम और काशीबुग्गा में हुई कई अप्रिय घटनाओं का भी आरोप लगाया। इनमें भगदड़, चोरी और गायों की मौत जैसी घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के लिए न तो सरकार और न ही मंदिर बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी ली।नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा पुष्करम के दौरान विजयवाड़ा में मंदिरों को ध्वस्त कराया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वाईएसआर ने उन मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया। वाईएसआर नेताओं ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाणी ट्रस्ट के माध्यम से हजारों मंदिरों के निर्माण की पहल की थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है।