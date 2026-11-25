आंध्र प्रदेश: अभय अंजनेय मंदिर ध्वस्तीकरण पर बढ़ा विवाद, वाईएसआर बोली- सरकार जिम्मेदारी ले और मांगे माफी
एएनआई, ताडेपल्ली, आंध्र प्रदेश Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 25 Nov 2026 07:17 PM IST
सार
वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार पर अभय अंजनेय मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त करने का आरोप लगाया। पार्टी ने सरकार से माफी मांगने और जिम्मेदारी लेने की मांग की। नेताओं ने मंदिरों में हुई भगदड़, चोरी और गायों की मौत की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार और मंदिर बोर्ड पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।
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विस्तार
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को गठबंधन सरकार से अभय अंजनेय मंदिर के ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी लेने और जनता से माफी मांगने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि सदियों पुराने मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि सड़क का रास्ता बदलकर मंदिर को बचाया जा सकता था।
ताडेपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास और पूर्व विधायक मल्लादी विष्णु ने मंदिर को ध्वस्त किए जाने को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने मांग की कि बंदोबस्ती विभाग इस फैसले की जिम्मेदारी ले। नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर को निर्धारित आगम शास्त्र की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त किया गया, जिससे धार्मिक अपवित्रता का मामला और गंभीर हो गया। उन्होंने सरकार से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग भी की।
वाईएसआर सीपी के नेताओं ने गठबंधन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति, श्रीकालहस्ती, श्रीशैलम, सिम्हाचलम और काशीबुग्गा में हुई कई अप्रिय घटनाओं का भी आरोप लगाया। इनमें भगदड़, चोरी और गायों की मौत जैसी घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के लिए न तो सरकार और न ही मंदिर बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी ली।
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नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा पुष्करम के दौरान विजयवाड़ा में मंदिरों को ध्वस्त कराया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वाईएसआर ने उन मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया। वाईएसआर नेताओं ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाणी ट्रस्ट के माध्यम से हजारों मंदिरों के निर्माण की पहल की थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है।
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ताडेपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास और पूर्व विधायक मल्लादी विष्णु ने मंदिर को ध्वस्त किए जाने को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने मांग की कि बंदोबस्ती विभाग इस फैसले की जिम्मेदारी ले। नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर को निर्धारित आगम शास्त्र की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त किया गया, जिससे धार्मिक अपवित्रता का मामला और गंभीर हो गया। उन्होंने सरकार से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग भी की।
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वाईएसआर सीपी के नेताओं ने गठबंधन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति, श्रीकालहस्ती, श्रीशैलम, सिम्हाचलम और काशीबुग्गा में हुई कई अप्रिय घटनाओं का भी आरोप लगाया। इनमें भगदड़, चोरी और गायों की मौत जैसी घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के लिए न तो सरकार और न ही मंदिर बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी ली।
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नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा पुष्करम के दौरान विजयवाड़ा में मंदिरों को ध्वस्त कराया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वाईएसआर ने उन मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया। वाईएसआर नेताओं ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाणी ट्रस्ट के माध्यम से हजारों मंदिरों के निर्माण की पहल की थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है।